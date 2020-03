Porziņģis neaizsniedzas līdz "double-double" zaudējumā pret "Spurs"

Porziņģis šajā mačā laukumā pavadīja 37 minūtes un 56 sekundes, kuru laikā realizēja trīs no septiņiem divpunktu metieniem un vienu no astoņiem tālmetieniem. Porziņģis otro spēli pēc kārtas samierinājās ar deviņiem punktiem, iepriekšējā mačā viņa metienu precizitāte no spēles bija 17,6%, bet šajā - 26,7%.