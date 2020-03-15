Karsti! Nedēļas pikantākie kadri slavenību sociālajos tīklos

Kas var būt labāks par skaistas un seksīgas sievietes foto? Protams, slavenas, skaistas un seksīgas sievietes foto! Sociālie tīkli kļuvuši par nozīmīgu platformu slavenām aktrisēm, modelēm, popzvaigznēm, un katru nedēļu paparaci tiek aiztaupīts darbs, jo sievietes labprāt pašas eksponējas seksīgos bikini un pat bez apģērba vispār. Lūk, karstākie nedēļas slavenību foto no "Instagram"!
Счастье любит...Глубоко залезть в...🗣👀 ⠀ Тут мне кто то заявил, что я кто я такая что бы иметь право высказать свое мнение по поводу разлада между @samoylovaoxana @iamgeegun Который и без моего мнения уже знает весь рунет и весь Инстаграм только и светит новыми постами о поехавшим кукухой джигане, о его неприемлемым поведении с детьми и конечно же о его похождениях и изменах примерной жене... самая идеальная инста семья рухнула на глазах у изумлённой публики. ⠀ Давайте не будем забывать, что я блогер... лидер мнения (хотите вы этого или нет) И слава богу блогер, которого ЧИТАЮТ И СЛУШАЮТ, после прочтения постов которого можно ЗАДУМАТЬСЯ. Это стоило мне дорогого и я ценю КАЖДОГО читателя. ⠀ Почему вообще взяла на обсуждение эту парочку? Ну не будем скрывать они и правда самая популярная идеальная семья в России. Я знаю много девочек, которые писаются от того насколько же Оксана повезло и что истинное счастье женщины ДОЛЖНО выглядеть таким. Муж - артист (ну в данном случае какое никакой ну типа артист) мускулистый мачо, денег дофига(до сих пор не понимаю на чем он их заработал¿на своих песнях?😂😭), много много детей, много много красивых фоток в инсту в одинаковых пижамках, ну и много подписчиков конечно ибо счастье измеряется именно этим... а то что выглядеть это все так будто муж приезжает домой только на фотосессии - это вас е*ать не должно. Хавайте что дают, идеально - подписались и мечтайте ) ⠀ Я была дико удивлена, что в 2020 году люди ещё до сих пор верят в эти «идеальные картинки» в инсте ... вы серьезно? Меня из всей этой ситуации поразило именно это. То что это всего лишь иллюзия - это для меня так ясно как небо наверху земля внизу. И знаете мы все с вами страдаем этой же ерундой - мы все пытаемся идеализироваться и потом от этого ещё больше страдаем. А когда всё это ещё происходит на огромную публику, то малейшая крупинка правды превращается в песчаную бурю, которая нахер сносит все и вся вуаля в шоке ... а где ж те замки то? Оказались из песка ... ⠀ Счастье любит тишину. Похоже это правда подписонятки мои дорогие. Расскажу на своё примере. Я целых 2 года была в отношениях. Многие этого не знали тут в инст и ⬇️
Девочки-куколки, с праздником! ❤️ Всегда помните, что мы созданы, чтобы быть счастливыми! Напоминайте себе, что Вы счастливы несмотря на все тучки в Вашей жизни 🐾 Если кто-то не делает то, что Вы хотели, тогда сделайте это сами для себя 💋 Ну, что мальчики? 🥰 Намываете посуду с утра? 🍽 Или все же порадовали своих девушек бодрым сексом на постель из красных роз? 🌹 Какой все же самый лучший подарок на Ваш взгляд для любимой девушки? Или для не любимой, но с которой тоже можно? 😂 #8марта #женскийдень #sexy #hot #sunny #body #relax