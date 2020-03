Brieža un Dortikosa cīņa tiks aizvadīta aiz slēgtām durvīm vai pārcelta uz citu datumu

"Sabiedrības veselība stāv pāri jebkādām izklaides vai biznesa interesēm. Līdz ar to arī mēs pilnībā respektējam atbildīgo iestāžu un cilvēku pieņemtos lēmumus. Mēs neesam veselības spēciālisti. Mēs nodarbojamies ar sporta notikumu organizēšanu. Līdz ar to arī mēs pēdējās divas nedēļas esam monitorējuši situāciju un paļāvušies uz speciālistu atzinumiem šāda veida pasākumu organizēšanā," portāls "Tvnet.lv" citē Brieža pārstāvja Raimonda Zepa teikto.

Ārkārtējās situācijas laikā no 13.marta atcelti un aizliegti visi publiskie pasākumi, sapulces, gājieni un piketi, kur vienkopus pulcējas virs 200 cilvēkiem, ceturtdien pēc valdības ārkārtas sēdes paziņoja amatpersonas.

"Ņemot vērā, ka jau pirmā mēneša laikā tika pārdoti septiņi tūkstoši biļešu, un šobrīd pārdoto biļešu skaits ir vēl lielāks, skaidrs, ka mēs nevaram izvēlēties tos 200 no visiem biļešu īpašniekiem, kas apmeklētu cīņu. Līdz ar to ticamākās ir divas iespējas - aizvadīt cīņu pie tukšām tribīnēm vai to pārcelt uz vēlāku. Šāds lēmums varētu tikt pieņemts tuvākajā laikā. Šobrīd pie tā kopā ar supersērijas organizētājiem strādājam," teica Zeps.