Igaunijā visvairāk Covid-19 ietekmējis cilvēkus vecuma grupā no 30 līdz 49 gadiem

Šajā vecuma grupā no kopējiem inficētajiem Igaunijas iedzīvotājiem Covid-19 skāris 11%. Līdzīgi rādītāji ir arī cilvēkiem vecuma grupā virs 65 gadiem.

Vecuma grupā no 20 līdz 29 gadiem inficējušies 8,1% no kopējā skaita, bet bērni un pusaudži vecuma grupā no četriem līdz 15 gadiem sastāda 1,1%.