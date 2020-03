Igaunijā pasākumiem koronavīrusa krīzē cietušās ekonomikas atbalstam tērēs divus miljardus eiro

Valdība vēl nolēmusi, ka slimības pabalsti no marta līdz maijam tiks maksāti arī par pirmo līdz trešo slimības dienu.

Savukārt Bezdarba apdrošināšanas fonds no saviem līdzekļiem kompensēs 70% no bruto ieņēmumiem to uzņēmumu darbiniekiem, kuriem būs radušās būtiskas grūtības. Atlikušā daļa darbinieku algas būs jāmaksā pašiem uzņēmumiem. Šim nolūkam Bezdarba apdrošināšanas fonds plānojis tērēt 250 miljonus eiro.