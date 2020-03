Kas jāēd, lai saglabātu veselīgu un mitrinātu ādu?

Pēc ilgas un tumšas ziemas mūsu lielākais orgāns, āda, kā likums ir novārgusi un īpaša uzmanība būtu jāpievērš rūpēm par to. Izrādās, ka par savu ādu var parūpēties ne tikai ar dažādu losjonu un krēmu palīdzību, bet arī vairāk piedomājot pie tā, ko ēdam, vēsta portāls "Food in my room".