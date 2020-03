Ko iegūst cilvēks, pilnībā atsakoties no saldumiem?

Kuram gan nepatīk sevi palutināt ar kādu saldu našķi? Tiesa, daudziem ar vienu konfekti vai kūkas gabaliņu ir par maz un šīs izvēles laika gaitā var radīt patiešām nepatīkamas sekas. To, kas notiek, kad cilvēks pilnībā atsakās no saldumiem, atklāj portāls "Food in my room".