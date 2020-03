Lielbritānijas ārsti brīdina, ka Covid-19 inficēšanās gadījumā var pazust oža un garša

Britu mediķu asociācija atsaucās uz ziņojumiem no citām valstīm, kurās anosmija aprakstīta kā viens no iespējamajiem simptomiem. Piemēram, Dienvidkorejā, kur tiek veikta plaša testēšana, anosmiju kā galveno piedzīvoto simptomu minēja 30% no 2000 apstiprinātajiem Covid-19 pacientiem, kuru saslimšana bija viegla.