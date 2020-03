Aizvadītajās pāris nedēļās dažādus sociālos tīklus pārpludinājuši sludinājumi - rokdarbnieki šīs veselības krīzes laikā piedāvā iegādāties sejas maskas individuālai aizsardzībai. Šo sludinājumu starpā izceļas veikala "Nolo" piedāvājums - viņu pārdotais aksesuārs nosaukts par "#Anti COVID19", savukārt preces aprakstā minēts, ka maska "does not have any medical certificates but really works and can be washed and ironed" ("precei nav medicīnisku sertifikātu, taču tā patiešām strādā, un to var mazgāt un gludināt").