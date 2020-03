"Draudēja ar nazi pie veikala apmeklētāja kakla." Rīgā neadekvāts vīrietis veic neizprotamas darbības ar nazi

Šonedēļ ap plkst. 21.30 Rīgas policijas patruļa iegriezusies vienā no degvielas uzpildes stacijām Šampētera rajonā. Tiesa, iecerētās lietas palika neizdarītas, jo pie viņiem piesteidzās kāds aculiecinieks, kurš stāstīja par uzbrukumu veikalā ar nazi.

Sarunā ar aculieciniekiem atklājies, ka aizturētā vīrieša rīcība bijusi neizskaidrojama. Atnācējs, nav vēlējis aplaupīt veikalu, kā arī, viņam iepriekš nav bijis nekāds konflikts ar kādu no apmeklētājiem.

Uzbrucēja nesaprotamā uzvedība sākusies mirklī, kad viņš rupji lamājoties, negaidīti izvilcis nazi un pielicis to pie kakla vienam no apmeklētājiem. Par laimi, apkārtējiem izdevies vīrieti pierunāt novākt nazi un brīdi vēlāk viņš izdzīts no veikala. Savukārt, pats aizturētais, vakara turpinājumā, pat nonācis Valsts policijas (VP) iecirknī, tā arī nav spējis izskaidrot savu uzvedību.