NMPD dispečerēm konstatēta inficēšanās ar Covid-19

CIpule arī norādīja, ka "vēl nevienam no mediķiem, kas ir Covid-19 brigādē, nav uzrādījušies pozitīvi rezultāti uz koronavīrusu".

Covid-19 pēdējā diennaktī apstiprināts vēl 22 cilvēkiem, līdz ar to kopumā ar to valstī saslimuši 398 cilvēki. Patlaban ārstniecības iestādē ir stacionēti 27 Covid-19 pacienti, no viņiem 24 ir ar vidēju slimības gaitu, bet trīs - ar smagu.