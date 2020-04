Covid-19 krīzes laikā amatu zaudējis Eiropas vadošais pētnieks

Paziņojumā, ko Ferari izplatīja laikrakstiem "Financial Times" un "Corriere della Sera" viņš stāstīja par "ideālistiskiem sapņiem par vienotu Eiropu, ko sagrāvusi pavisam citāda realitāte".

Taču ERC pauda, ka pavisam citi iemesli veicinājuši to, ka vadītājs atkāpies no amata. Padomes 19 biedri jau 27. martā vienbalsīgi nobalsojuši par Ferari atcelšanu no amata, sacīts trešdien izplatītā paziņojumā.