"Kaut arī Bertāns ir lielisks snaiperis, viņš tomēr ir viduvējs spēlētājs." "Wizards" apskatnieki asi kritizē latviešu basketbolistus

Abi apskatnieki diskutēja par to, vai "Wizards" jaunais ģenerālmenedžeris Tomijs Šepards savā pirmajā sezonā pie Vašingtonas kluba stūres ir paveicis pietiekami labu darbu. Būtisku kritiku abi apskatnieki Šeparda virzienā raidīja tieši latviešu snaipera Dāvja Bertāna jautājumā.

Vispirms gan abi apskatnieki Šeparda darbu paslavēja, izceļot, ka viņa 2019. gada starpsezonas spilgtākais darījums bija tieši Bertāna "nozagšana" no Sanantoni "Spurs".

Tiesa, turpinājumā sākās kritika par Šeparda paveikto darbu un Bertānu, kā spēlētāju. Brūms kolēģim uzdeva jautājumu par to, vai ģenerālmenedžeris tomēr nepieļāva kļūdu, neaizmainot Bertānu, kad viņa tas bija iespējams un viņa vērtība bija augsta.

Rubinšteins kolēģim pilnībā piekrita: "Pilnīgi noteikti. Šeit runa ir par ["Wizards" īpašnieku] Tedu Leonsi un viņa vēlmi veikt ātru pārbūvi. Uzsvars ir uz ātru. Šepardam nav tik skaļa vārda, kā piemēram Petam Railijam, līdz ar to, viņam ir jāmēģina izpatikt Leonsim."

Tāpat Brūms izcēla vēl vienu būtisku problēmu. Eksperti lēš, ka Bertāns šajā starpsezonā varētu noslēgt vairāku sezonu līgumu, par 15-20 miljoniem ASV dolāru sezonā. Līdz ar to, augot cipariem Bertāna līgumā, samazināsies viņa vērtība citu organizāciju acīs.

Savukārt Brūms piedāvāja uz Pasečņiku palūkoties no cita skatu punkta: "Viņš ir NBA rezerves centra līmenī. Bet "Wizards" viņu nolīga, lai viņš būtu čoms ar Bertānu. Atkāpjoties no sarunas par to, vai Bertāna līguma pagarināšana ir pareizais solis, ja viņš piekritīs pagarinājumam, tad Pasečņiks savu darbu būs izdarījis."