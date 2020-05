Iespējams, ka "French Open" notiks aiz slēgtām durvīm

Gidiselī saka, ka nav "nožēlas" par lēmumu pārcelt māla kortu "Grand Slam" turnīru, kam vajadzēja norisināties no 24.maija līdz 7.jūnijam, uz laiku no 20.septembra līdz 4.oktobrim. Viņš piebilst, ka joprojām ir daudzas iespējas.

"Ir turnīri, kas notiek kortos, un ir tādi, kas notiek televīzijas ekrānos. Miljoniem skatītāju visā pasaulē gaida. Sacensību organizēšana aiz slēgtām durvīm ļautu turpināt daļu biznesa modeļa - televīzijas tiesības, kas veido vairāk nekā trešdaļu no turnīra ieņēmumiem."

Tas ļautu iegūt divu nedēļu pārtraukumu starp "US Open" un "Roland Garros" sacensībām.

""Roland Garros" ir tenisa dzinējspēks Francijā, tas ir tas, kas baro mūsu ekosistēmas spēlētājus. Ieņēmumi no tā ir 260 miljoni eiro jeb 80% no FFT apgrozījuma," piebilda Gidiselī. "Mēs vispirms domājam par spēlētājiem, aizsargājot viņus. Mēs izdarījām drosmīgu izvēli, un šodien neviens to nenožēlo."