"Nebrīnieties, ja nākamgad Porziņģis būs Visu zvaigžņu spēlē." Apskatnieks vērtē latvieša aizvadīto sezonu

Kā pamatojumu apgalvojumam par to, ka Porziņģa pirms pārtraukuma tikai sāka uzņemt apgriezienus, Vats piedāvā latvieša pēdējo 15 spēļu statistiku - vidēji 25,2 punkti 10,9 atlēkušās bumbas, 2,5 rezultatīvas piespēles, grozam no spēles uzbrūkot ar 46,5% precizitāti, savukārt no tālmetienu līnijas realizējot 36,4% metienu.