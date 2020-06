Krievijas uzklausīšana diskvalifikācijas apelācijas lietā pārcelta uz novembri

Krievijas Antidopinga aģentūra (RUSADA) savu liecību sniegs no 2. līdz 5.novembrim. No CAS lēmuma būs atkarīgs, vai Krievija varēs piedalīties 2021.gada Tokijas olimpiskajās spēlēs, paralimpiskajās spēlēs un 2022.gada Pasaules kausa finālturnīrā futbolā.

Pasaules antidopinga aģentūra (WADA) Krievijas diskvalifikācijas lietu nodeva gada sākumā. CAS lems par to, vai apstiprināt Krievijas četru gadu diskvalifikāciju vai to arī to noraidīt.