"The Lancet" atsauc pētījumu par hidroksihlorhinīna riskiem Covid-19 pacientu ārstēšanā

Drīz pēc tam tika atsaukts cits pētījums par jauno koronavīrusu ASV izdevumā "New England Journal of Medicine", kas gan nebija saistīts ar šo pretmalārijas medikamentu, bet balstījās uz tās pašas veselības aprūpes analīzes kompānijas pacientu datubāzi.

Abu pētījumu atsaukšanas skandāls var graut uzticēšanos diviem no pasaules galvenajiem medicīnas žurnāliem Covid-19 pandēmijas laikā.

"The Lancet" publicētā pētījuma atsaukšana var uzkurināt politizētās debates par sen pazīstamo malārijas un reimatoīdā artrīta ārstēšanas medikamentu hidroksihlorhinīnu, kuru daudzi ASV konservatīvie un īpaši prezidents Donalds Tramps atbalsta kā līdzekli Covid-19 pacientu ārstēšanā.

Hārvarda Universitātes profesors Mandīps Mehra, kurš vadīja šo pētījumu, un vēl divi tā autori - Franks Ručicka no Cīrihes Universitātes slimnīcas un Amits Patels no Jūtas Universitātes - ceturtdien paziņoja, ka bija mēģinājuši panākt, lai to pārbaudītu trešā puse.