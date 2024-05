Veselības ministrs Abu Meri nonācis 220 000 eiro lielos parādos

Saeimā vēl kā deputāts Abu Meri pērn nopelnīja 55 018 eiro, par ministra pienākumu pildīšanu no Valsts kancelejas saņēma 30 419 eiro, bet kā gastroenterologs endoskopists no SIA "AMH" saņēma 14 080 eiro, no "Jelgavas poliklīnikas" - 26 311 eiro, bet no "Veselības centra 4" - 228 eiro. Vēl Abu Meri no SIA "RSU Ambulance" algā saņēma 240 eiro.

Ministrs saņēma arī citus ienākumus kopumā 1561 eiro apmērā. Kā lektors no VSIA "Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca" viņš saņēma 51 eiro, no SIA "Biocodex" - 400 eiro, SIA "Lotos Pharma" - 630 eiro, bet kā ārsts no SIA "RSU Ambulance" - 330 eiro, bet no SIA "Cēsu klīnika" - 149 eiro.

Vēl Abu Meri no AS "SEB banka" saņēma procentus 0,21 eiro apmērā, bet par sava nekustamā īpašuma izīrēšanu no Jāņa Zablovka ienākumus no saimnieciskās darbības un komercdarbības 4457 eiro apmērā.

Kopumā ministra ienākumi pērn sasnieguši 130 274 eiro.

Politiķim pieder dzīvoklis Rīgā un Libānas galvaspilsētā Beirutā, bet kopīpašumā atrodas dzīvoklis, zeme un būve Rīgā. Vēl Abu Meri kopīpašumā ir zeme Ropažu pagastā, kā arī zeme un būve Libānā.

Abu Meri valdījumā kopš pagājušā gada atrodas 2017.gada vieglā pasažieru automašīna "Ford Mustang", kuru viņš nopirka par 37 000 eiro.

Politiķis deklarējis, ka viņam pieder SIA "AMH" kapitāla daļas 2842 eiro apmērā.