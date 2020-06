"Viss liecina, ka šī būs labākā Porziņģa versija." Apskatnieks par latvieša nozīmīgumu NBA sezonas turpinājumā

Tāpat Vatss arī skaidroja, kāpēc Porziņģi būtu tik grūti aizvietot: "Dalasai vajag viņa [Porziņģa] aizsardzību zem groza, metienu no distances un spēju gūt punktus. Klebers varbūt spētu nosegt divus no trim minētajiem aspektiem, bet Dalasa zaudētu 15 punktus spēlē. Viņi nespētu to nosegt."