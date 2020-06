"Kad dabūsi pa žokli, tu smaidīsi." Bokseris, kurš piebeidza Taisona karjeru, cīņai gatavojās ar hipnozes palīdzību

Slavenā Taisona karjera noslēdzās pirms minētās cīņas septītā raunda. Dzelzs Maiks bija atsēdies uz soliņa, lai saņemtu norādījumus no trenera, bet uz nākamo trīsminūti leģendārais bokseris nolēma nepiecelties.

Pirms cīņas abi bokseri, kā ierasts, apmainījušies ar "laipnībām". Taisons teica, ka Makbraidu uzšķērdīs kā zivi, kamēr pretinieks sacīja, ka sitiens no viņa būšot tik spēcīgs, it kā to būtu raidījusi visa Īrija.