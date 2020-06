Porziņģis jau atgriezies atpakaļ Dalasā

Nacionālās basketbola asociācijas (NBA) kluba Dalasas "Mavericks" kluba īpašnieks Marks Kjūbans ceturtdien laikrakstam "The New York Times" pavēstīja, ka vienības līderi Luka Dončičs un Porziņģis jau drīzumā ieradīsies Teksasas štata pilsētā.

Piektdien Porziņģis veiksmīgi sasniedzis galamērķi, "Instagram" publicējot video ar skatu no sava Dalasas dzīvokļa loga.

Basketbolistiem komandu rīcībā jāatgriežas līdz 22.jūnijam. Sākot no 23.jūnija, galvenais treneris varēs pievienoties basketbola nodarbībās.

Pēc tam laikā no 23. līdz 30.jūnijam NBA komandām paredzētas koronavīrusa pārbaudes, bet no 9. līdz 29.jūlijam - treniņnometne Orlando.

NBA sezonu plānots atsākt 31.jūlijā ar 22 komandu līdzdalību, tām tiekoties "Disney's ESPN Wide World of Sports Complex" telpās Orlando.

Paredzēts, ka līdz 14.augustam norisināsies regulārā čempionāta turpinājums, bet 15. un 16.augustā - "play-in" spēles, ja tādas būs nepieciešamas. Dienu vēlāk varētu sākties izslēgšanas spēļu turnīrs. No 31.augusta līdz 13.septembrim notiktu izslēgšanas turnīra otrā kārta, no 15.septembra līdz 28 septembrim - konferenču fināli, bet finālsērija iecerēta no 30.septembra līdz 13.oktobrim.