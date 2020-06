Bučiņa, zobu pārpilnība vai zonde ar mēli? Kā skūpstās Zodiaka pārstāvji

Strēlnieki Strēlnieki caur skūpstiem izrāda savu attieksmi pret cilvēku. Jutekliskums aiziet otrajā plānā. To skūpsti vairāk atgādina draudzīgus skūpstus. Nevar teikt ka Strēlnieku skūpsti ir tehniski labi attīstīti, tomēr tiem patīk skūpstīties daudz un bieži. Ja Strēlnieks izjūt stipras jūtas, tos nevar atraut no to mīļotā cilvēka.

Mežāži Mežāži ir vieni no tiem, kuri skūpstiem laiku netērē. Tā vienkārši nav viņu stihija. Skūpstus no šīs zīmes pārstāvjiem var sagaidīt retāk nekā nekā lietu tuksnesī. Pat tie Mežāži, kas ir vecāki, reti šādi izrāda savas jūtas arī attiecībā uz bērniem. Pat tad, kad Mežāzis ir iemīlējies, nekas daudz šajā jomā nemainās. Mežāži nemīl kļūt publiski un nekad neskūpstīsies citu cilvēku klātbūtnē. Mežāžu skūpstos nav kaisles, nav maiguma un nav siltuma, tie ir tikai tāpēc, ka tā vajag.

Ūdensvīri

Neskatoties uz to, ka Ūdensvīru krājumos ir ļoti daudz dažādu skūpstu, tie tos nedala tādos, kas ir domāti mīļotajam, un tādos, kas ir domāti draugiem. Vienlīdz maigi un ar vienādu siltumu tie skūpsta visus. Interesanti, ka, skūpstoties ar savu partneri, Ūdensvīri neizpaužas pilnībā un tie kontrolē savas emocijas. Kaisle var aizēnot to apziņu, bet to skūpstos ir no visa pa kripatiņai, sākot ar bailēm un beidzot ar erotiku.