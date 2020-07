Tiesa piespriedusi reālu brīvības atņemšanas sodu likvidētās AS "Talsu gaļa" valdes loceklim Grīnbergam

Prokuratūras preses sekretāre Laura Majevska aģentūrai LETA pastāstīja, ka 2020.gada jūnijā Kurzemes rajona tiesa Talsos trim apsūdzētajiem par izvairīšanos no nodokļu nomaksas, nodarot valstij zaudējumus lielā apmērā, kā arī par krāpšanu lielā apmērā piesprieda reālu brīvības atņemšanas sodu.

Personas AS "Talsu gaļa" interesēs izdarīja pievienotās vērtības nodokļa (PVN) atmaksas izkrāpšanu no valsts budžeta 73 676 eiro apmērā un izvairījās no nodokļu nomaksas 415 044 eiro apmērā.