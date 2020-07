Novērojot Covid-19 uzliesmojumu, SPKC aicina sabiedrību ievērot visus piesardzības pasākumus

Kā aģentūru LETA informēja SPKC pārstāve Ilze Arāja, cilvēkiem joprojām ir jāievēro distance ne mazāk kā divi metri no apkārtējiem, jāmazgā rokas ar ūdeni un ziepēm vismaz 20 līdz 40 sekundes, jāizvairās no publisku vietu apmeklēšanas vai privātiem pasākumiem, kur nav iespējams ievērot distanci un notiek cilvēku drūzmēšanās.

Tāpat SPKC epidemiologi aicina izvērtēt, vai šovasar ir nepieciešams doties ceļojumā ārpus Baltijas valstīm, tikties ar cilvēkiem, kuri atbraukuši no ārzemēm, vai uzņemt viesus no ārvalstīm.

SPKC atgādina, ka ir iespēja veikt valsts apmaksātu Covid-19 testu arī tad, ja nav saslimšanas simptomu. Jāpatur prātā, ka iepriekš obligāti ir jāpierakstās, zvanot uz tālruna numuru 8303 darba dienās no plkst.8 līdz plkst.22, sestdienās no plkst.9 līdz plkst.15 un svētdienās no plkst.9 līdz plkst.12.