Mājdzīvnieki publiskos pasākumos - kas jānodrošina un jāņem vērā saimniekam?

Eksperte norādīja, ka suņiem var iemācīt pienest gredzenus, taču tas būs atkarīgs no vairākiem faktoriem. "Vai suns vispār prot mācīties un saimnieks prot mācīt suni. Ja viss, ko viņš iemācījās ir komanda sēdēt mājās virtuvē, tad droši vien ne viens, ne otrs nezina, kā to darīt un tad būtu ar kādu kinologu vai treneri jākonsultējas."

"Vēl liels jautājums - vai jūs saprotat, ka suņu apmācība ir atkarīga no vairākiem faktoriem, piemēram, suns mācās līdz ar vietu, tas nozīmē, ja viņu speciāli nemācīja to darīt sarežģītos apstākļos (kāzās - kur visi tomēr nervozē un vide ir cita). Suns var uzvesties citādāk un neizdarīt ieplānoto triku ar gredzenu pienešanu tur, bet, protams, daudz ir atkarīgs no suņa un no tā kā viņš uztver visu, viņu sagatavotības līmeni," skaidroja eksperte.