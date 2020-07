Dāmas var! Vairāk nekā 1000 sievietes pieteikušās bezmaksas apmācībām par tehnoloģijām

Viņa informēja, ka 28. jūlijā sāksies "Riga TechGirls" organizētas tiešsaistes mācības "Iepazīsti tehnoloģijas" latviešu valodā. Šīs mācības "Riga TechGirls" nodrošina pateicoties pirmajam "Google.org" atbalstam Latvijā un Lietuvā, kurš tika izsludināts 9.jūlijā. Interese par mācībām ir ļoti liela, un ir saņemti jau vairāk kā 1000 pieteikumi no sievietēm Latvijā, kā arī latvietēm, kas dzīvo ārvalstīs.

Mācību saturs būs pieejams tikai reģistrētajām dalībniecēm tiešsaistē, bet to būs iespējams noskatīties arī ierakstā, sev ērtā laikā. Vismaz 150 absolventēm būs iespēja pēc programmas turpināt sava ceļa attīstību ar individuāli izvēlētu mentoru no tehnoloģiju sfēras.

Viņa skaidroja, ka katra sesija būs vismaz stundu gara ar iespēju pēc tās nokārtot testu, lai nostiprinātu zināšanas. Dalībnieces, kas būs veiksmīgi nokārtojušas visus testus, mācību beigās saņems sertifikātu, apliecinot veiksmīgu zināšanu apguvi. Sesiju tēmas būs saistītas ar plašu informācijas spektru par tehnoloģijām, sākot no tā, kā tās maina pasauli, kādas karjeras iespējas ir pieejamas Latvijā, kādas prasmes ir nepieciešamas, lai tajās sāktu darbu, kā atšķiras informāciju tehnoloģiju (IT) un inženierijas jomas, kādi uzņēmumu veidi, programmēšanas valodas un lomas ir populāras un kāda ir ikdiena strādājot IT.