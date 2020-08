NBA aizvadītajā naktī: Adetokunbo ar iespaidīgu "double-double" kaldina "Bucks" uzvaru

Tikmēr Adetokunbo nav tālu, lai iegūtu savu jau otro pēc kārtas vērtīgākā spēlētāja titulu. Iepriekš divas sezonas pēc kārtas to paveica Stefens Karijs (2015./16.gada sezonā).

Kristaps Porziņģis piektdien NBA vienības Dalasas "Maverciks" rindās šīs sezonas pirmajā spēlē pēc pārtraukuma guva 39 punktus, taču ar to nebija gana, lai viņa pārstāvētā komanda izcīnītu uzvaru.

Liepājnieks grozā raidīja desmit no 18 divpunktu un trīs no astoņiem trīspunktu metieniem, kā arī iemeta desmit no 11 "sodiņiem". Tāpat viņš pieļāva divas kļūdas, nopelnīja piecas personīgās piezīmes, bet "Maverciks" ar Porziņģi laukumā guva par 11 punktiem mazāk nekā ielaida.