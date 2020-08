Cīnoties ar Covid-19, Melburnā slēgs veikalus, krogus un viesnīcas

Viktorijas štata premjers Daniels Endrjūss paziņoja, ka visiem štata iedzīvotajiem jāstrādā no mājām, ja tas ir iespējams.

Visi mazumtirdzniecības veikali, krogi un viesnīcas, kā arī ražotnes no trešdienas pārtrauks darbu uz sešām nedēļām, žurnālistiem Melburnā paziņoja Endrjūss.

Aizvadītajā naktī Viktorijas štatā no jaunā koronavīrusa izraisītās slimības Covid-19 mirušu 13 cilvēki, līdz ar to kopējais no Covid-19 mirušo skaits sasniedzis 136.