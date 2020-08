"Eiropas Savienībai tā nedrīkstētu būt pieņemama." Nausēda par Astravjecas atomelektrostaciju

Sanāksmē, kurā tika apspriesta situācija Baltkrievijā saistībā ar 9.augustā notikušajām prezidenta vēlēšanām un protestiem pret to rezultātu viltošanu un Lukašenko režīmu, Nausēda aicinājis pievērst uzmanību arī šai netālu no Lietuvas robežas uzceltajai spēkstacijai, uzsverot, ka tā uzskatāma par nedrošu.

"Uzdevu tādu jautājumu - vai Eiropas Savienībai var būt pieņemama Astravjecas AES, ko paredzēts sākt izmantot, neizpildot visas stresa testu prasības, drošības noteikumus, turklāt ņemot vērā pašreizējos apstākļus, - vai elektroenerģijas imports no tādas spēkstacijas pašreizējos apstākļos nav uzskatāms par atbalstu šādam režīmam, kurš sevi sakompromitējis," žurnālistiem sacījis Lietuvas prezidents, paužot cerību, ka šo Lietuvai tik sāpīgo jautājumu sadzirdēs gan kaimiņvalstis, gan visa ES.

Lietuvas valdība uzskata, ka Baltkrievija nav ievērojusi drošības prasības, ceļot spēkstaciju, kas atrodas aptuveni 30 kilometrus no Lietuvas robežas un 50 kilometrus no Viļņas, un apņēmusies bloķēt tajā ražotās elektroenerģijas nonākšanu tirgū, kolīdz AES tiks iedarbināta, cenšoties pārliecināt arī Latviju un Igauniju to boikotēt, bet Latvijas iebildumu dēļ pagaidām neizdodas vienoties par solidāru boikotu.