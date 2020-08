LTV: "Sita pa galvu, raustīja aiz krekla un lamājās." Par pārkāpumiem Bruknas muižā stāstījuši vairāki bērni

"To, ka ir notikuši šie pārkāpumi – gan fiziskā, gan emocionālā vardarbība, gan bērnu badināšana, gan pārlieku lielā nostrādināšana, to mums apstiprināja vairāki bērni – vismaz četri pieci bērni, un viņiem šīs liecības bija vienādas.

"Bijām gan 5. augustā, gan vakar. 5. augustā, protams, bija vairāk bērnu, un, arī veicot pārbaudi tajā datumā, tika izteikti vairāki priekšlikumi un Mediņa kungs neoponēja. Attiecībā par to, kas bija [atkārtotā pārbaudē] vakar, jāsaka sekojošais – situācija kādā aspektā ir uzlabojusies it kā, jo, aizbraucot uz vietas, tāds bērnu skaits, kādu kolēģi redzēja 5. augustā, tāds tur nebija. Bet kolēģi paši savām acīm ir redzējuši bērnus, kaut šo faktu viņiem pēc tam noliedz, to slēpj. Vēlāk tie bērni no kopienas burtiski pazūd. Tur ir ļoti daudz pretrunu," atzina Tiesībsarga biroja pārstāve.