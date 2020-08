Kazakevičs: Ļoti grūti pārsteigt ar jaunām sejām izlasē

Kazakevičs pirms UEFA Nāciju līgas septembrī gaidāmajām spēlēm uz valstsvienību izsaucis sešus potenciālos debitantus. No 24 kandidātiem valstsvienībā līdz šim nav spēlējuši vārtsargi Roberts Ozols un Dāvis Ošs, aizsargi Elvis Stuglis, Krišs Kārkliņš un Vladislavs Sorokins, kā arī pussargs Alvis Jaunzems.

"Tas, ja kāds no spēlētājiem šodien nav sarakstā, nenozīmē, ka nākotnē viņiem nepavērsies ceļš uz valstsvienību. Diemžēl nevarēs palīdzēt Daniels Ontužāns, Kristers Tobers un Vitālijs Maksimenko. Ontužāns un Tobers ir savainoti, bet Maksimenko būtu grūtības pēc tam atgriezties klubā Japānā," skaidroja Kazakevičs.

"Andrim šobrīd ir tā stadija, kad viņam jātiek skaidrībā ar to, vai viņš turpinās karjeru. Pirmā vārtsargu lomā redzam kādu no pieredzējušajiem vārtsargiem. Jagodinskis bija paplašinātajā 28 cilvēku sarakstā, šoreiz izvēle tika par labu citiem centra aizsargiem. Viņš ir tuvākajā spēlētāju lokā un ir reāla viņa parādīšanās kādā no tuvākajām treniņnometnēm," atzīmēja Kazakevičs.