Valdība apgalvo, ka Covid-19 vakcīnai varētu "dot zaļo gaismu"

ASV federālās valdības komisārs Dr. Stīvens Hāns laikrakstam "Financial Times" bija izteicies, ka viņa aģentūra varētu apsvērt ārkārtas situācijas lietošanas atļauju vakcīnai pirms pēdējo klīnisko pētījumu rezultātiem. Hāns uzsver, ka līdzšinējos testos esot iegūti pietiekami pilnīgi pierādījumi, kas apliecina vakcīnas drošumu un efektivitāti.

Vakcīnas apstiprināšana

Vakcīna izraisa vīrusa uzliesmojumu

1955. gada 12. aprīlī valdība paziņoja par pirmo vakcīnu, lai pasargātu bērnus no poliomielīta. Dažu dienu laikā laboratorijas bija izgatavojušas tūkstošiem vakcīnas partiju. Uzņēmuma "Cutter Labs" izgatavotās partijas nejauši saturēja poliomielīta vīrusu, un tās izraisīja saslimšanas uzliesmojumu.

Vairāk nekā 200 000 bērnu saņēma poliomielīta vakcīnu, taču dažu dienu laikā valdībai nācās atteikties no šīs programmas.

"Četrdesmit tūkstoši bērnu saslima ar poliomielītu. Daži to pārslimoja vieglā formā, pāris simti bērnu palika paralizēti un apmēram 10 nomira," norādīja pediatrs, Mičiganas Universitātes profesors un ASV Medicīnas vēstures centra direktors Hovards Markels. Valdība apturēja vakcinācijas programmu, līdz tā varēja konstatēt, kas "nogāja greizi".

Problēmas ar mērkaķiem

Laikā no 1955. līdz 1963. gadam no 10 līdz 30% poliomielīta vakcīnu bija inficētas ar SV40 vīrusu.

"Vīruss attīstījies mērkaķu audos. Zinātniskiem mērķiem paredzētie makaki tika ievesti no Indijas, desmitiem tūkstošu no tiem," sacīja medicīnas antropologs S. Lohlens Džeins. "Viņi tika vesti šauros būros, un šajos apstākļos tie, kas ceļā nenomira, saslima ar vīrusu SV40 un ātri to izplatīja," piebilda Džeins.