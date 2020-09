Video ⟩ Sindija Vilde ar asarām acīs atklāj, vai plāno palikt Latvijā

Viņa nesen atgriezusies no Portugāles, kur pavadīja četrus mēnešus un atklāj, ka, lai arī bija iecerējusi septembra beigās doties atpakaļ, plānus mainījusi un Latvijā paliks vismaz līdz šī gada beigām.

“Lidojot prom, es ļoti riskēju. Un šobrīd es neesmu gatava tik daudz riskēt. Tāpēc izskatās, ka Latvijā palikšu vismaz līdz gada beigām,” raidījumā saka Sindija. Tāpat viņa neslēpj, ka emocionāli grūtākais, esot prom no Latvijas, ir bijis pārdzīvot to, ka blakus nav dēliņš. Un arī šoreiz, kad Kristīne Virsnīte “Kad viņas satiekas” studijā jautās par lēmumu tomēr doties prom vienai, Sindija, valdot asaras, atzīs, ka joprojām ir grūti par to runāt, pat brīdī, kad abi ar dēlu atkal ir kopā.