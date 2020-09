Īsts "Pikačū"! Sieviete Taizemē netīšām nokrāsojusi savu kaķi dzeltenu

"Manai kaķenītei Kapongai bija izveidojusies cirpējēde, mēs darījām visu, lai to izārstētu, taču nekas nelīdzēja. Tad manai mātei ienāca prātā izmēģināt kurkumu. Sākumā viņa to uzklāja tikai inficētajai vietai, taču, tā kā bija palicis pāri diezgan daudz kurkumas, viņa nolēma to uzklāt visam kaķīša ķermenim, lai novērstu infekcijas tālāku izplatību, sacījusi dzīvnieciņa saimniece.