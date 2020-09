Video ⟩ Latviešu slavenības Marokā saskaras ar “koferu bandu”

Četrotne dosies savā pirmajā kopīgajā piedzīvojumā uz eksotisko un saulaino Maroku, kur darīs visu, lai ar galvu reibinošām izklaidēm pārsteigtu ceļabiedrus. Un kā ne – uz spēles liktas visaugstākās likmes – divi no ceļabiedriem saņems iespēju piedzīvojumu turpināt un doties jaunā dēkā uz kādu citu valsti.

Lai arī intereses un vēlmes katram ceļotājam būs krasi atšķirīgas, budžets - 2000 eiro apmērā - visiem viens, padarot sacensības patiesi intriģējošas. Vai ar to pietiks naktsmājām, transportam un maltītēm? Kura no slavenībām būs izplānojusi neizmirstamu izklaides programmu, bet kura tērēsies uz nebēdu, nedomājot par to, vai nauda pietiks arī parējām ceļojuma dienām?