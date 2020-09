Piektdienas horoskops: 18. septembris

VĒZIS No vienas puses vēlēsies būt sabiedrībā, no otras - lielākas cilvēku masas padarīs tevi nedaudz nervozu, neļaus pilnvērtīgi koncentrēties darāmajam. Tavs uzdevums rast kompromisu starp šīm pretrunām. Vēlams atturēties no grādīgajiem.