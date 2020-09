Dominiks Tīms veic neticamu atspēlēšanos un triumfē "US Open" finālā

Šī atklātajā ērā bija pirmā reize, kad kādam tenisistam "US Open" finālā izdevies atspēlēties, kad pirmajos divos setos ciesta neveiksme. Tāpat šī bija pirmā reize turnīra vēsturē, kad uzvarētājs noskaidrojās taibreikā.

"Gribētu, lai šodien varētu kronēt divus uzvarētājus," pēc panākuma teica Tīms. "Domāju, ka abi bijām to pelnījuši."

Tāpat šogad pirmo reizi kopš 2016.gada "US Open" trofeja nonākusi kāda cita tenisista rokās, nevis pie viena no "varenā trio" - Novaks Džokovičs, Rafaels Nadals, Rodžers Federers. 2016.gadā "US Open" uzvaru svinēja šveicietis Stens Vavrinka.