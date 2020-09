"Latvija kļūst izolētāka no citām valstīm." Rīt lems par pašizolācijas prasību mīkstināšanu ceļotājiem no ārzemēm

Obligātā 14 dienu pašizolācija Lietuvā tagad jāievēro, ierodoties no valstīm, kurās saslimušo skaits pārsniedz 25 uz 100 000 iedzīvotāju līdzšinējo 16 uz 100 000 Covid-19 gadījumu vietā. Bet Igaunija kritēriju no 16 līdz 25 paaugstinājusi iebrucējiem no Lietuvas, Latvijas un Somijas.