Kariņš: Negrasos mainīt stratēģiju Covid-19 ierobežojumu noteikšanā

Viņš uzsvēra, ka no pandēmijas un krīzes paša sākuma valdība visu laiku paļāvušies uz epidemiologu, ekspertu ieteikumiem. Viņaprāt, tas ir viens no galvenajiem iemesliem, kāpēc situācija iekšzemē ir tik laba, cik ir. "Eksperti mums argumentēti saka, kāpēc nevajadzētu mainīt šo stratēģiju," viņš norādīja.

Pagājušajā nedēļā Ekonomikas ministrija ierosināja celt slieksni, no kura ārvalstu ieceļotājiem ir jāievēro pašizolācija, to palielinot no 16 gadījumiem uz 100 000 iedzīvotāju izceļošanas valstī līdz 25. Šādu lēmumu pieņēmušas arī abas Baltijas kaimiņvalstis, kurās no nākamās nedēļas aktuālā robežvērtība būs 25 gadījumi.