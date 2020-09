"Re:Baltica": Janukoviča laikā "netīrā" nauda varētu būt plūdusi caur piecām bankām Latvijā

Dokumentos figurē arī konsultants un lobists Pols Manaforts. Viņš 2019. gadā notiesāts par nodokļu un banku krāpniecības gadījumiem, kuri izgaismojās ASV Tieslietu ministrijas izmeklēšanas laikā par iespējamo Krievijas iejaukšanos 2016.gada ASV prezidenta vēlēšanās.

Saskaņā ar apsūdzību, Manaforts un viņa partneris Ričards Geitss bija pārstāvējuši Ukrainas valdību un prezidentu Janukoviču, viņa Reģionu partiju un tās pēcteci. Taču Manaforts nebija ziņojis ASV varasiestādēm par šiem sniegtajiem pakalpojumiem, kas "radīja desmitiem miljonu dolāru lielus ienākumus".

Lai slēptu tos, Manaforts un Geitss izmantoja čaulas kompānijas. Nopludinātie dokumenti liecina, ka daļa naudas gājusi arī caur Latviju, vēsta "Re:Baltica". 3

Viena kompānija, kura izskatās saistīta ar Manafortu, bija "Englestead Ltd (BVI)". Tā bija iekļauta kādas bankas ziņojumā par ar Manafortu saistītajām kompānijām un to veiktajiem darījumiem, taču apstiprinājumu tam "Re:Baltica" neguva. 2010. gada decembrī "Englestead Ltd" uz savu kontu "ABLV Bank" saņēma 721,878 ASV dolāru no Belizē reģistrētas kompānijas, kura savukārt saistībā ar citu Ukrainas oligarhu - Igoru Kolomoiski - minēta kādas tiesas prāvas dokumentos.

Savukārt 2012. gadā Manaforta kontrolēta kompānija saņēma vairākus pārskaitījumus no uzņēmuma "Novirex Sales LLP", kuram bija konti "ABLV Bank" un "Baltikums Bankā" (tagad pazīstama kā "BlueOrange Bank"). Saskaņā ar Manaforta biznesa partnera Geitsa liecību, "Novirex Sales LL"P bija saistīta ar Andriju Kļujevu, Ukrainas uzņēmēju un tuvu Janukoviča sabiedroto, kurš arī bija daļa no "ģimenes".

No 2010. gada aprīļa līdz 2013. gada decembrim "Novirex Sales LLP" veica maksājumus vismaz 188 miljonu ASV dolāru apmērā, lielākoties izmantojot tās "ABLV Bank" un "Baltikums Bankas" kontus. Daļa šīs naudas - 400 000 ASV dolāri - tika nosūtīti arī "Olivenia Trading Ltd (CY)", kas minēts Manaforta un Geitsa apsūdzībā kā viņiem piederošs vai viņu kontrolēts uzņēmums.

Visbeidzot dokumenti atklāj, ka arī bijusī Ukrainas premjerministre Jūlija Timošenko, iespējams, izvedusi daļu savu līdzekļu ārpus Ukrainas, un daļa no šīs naudas varētu būt gājusi caur Latviju. Par to bažas pauž viena no ASV bankām FinCEN Files nopludinātajos dokumentos.

2016. gadā kāda ASV banka ziņoja FinCEN par vairākām kompānijām, kuras varētu būt saistītas ar Timošenko. Banka identificēja šīs kompānijas, sīkāk izmeklējot rakstā nu jau slēgtā portālā "Sokrytoe" minēto informāciju, ka daļa Timošenko aktīvu, iespējams, pārskaitīti uz Kanādu caur čaulas kompānijām. Divām no bankas identificētajām kompānijām - "Ringatta Project Ltd" un "Woodmark Sales Inc" - katrai bija konts Latvijas "PrivatBank". Caur šiem kontiem no 2014.gada marta līdz decembrim, īsi pēc Timošenko atbrīvošanas no cietuma, tika pārskaitīti gandrīz 16,5 miljoni ASV dolāru.

"PrivatBank" norādīja, ka nav tiesīga komentēt un atbildēt uz "Re:Baltica" uzdotajiem jautājumiem.

LETA jau vēstīja, ka no FinCEN nopludinātie dokumenti atklājuši, kā vairākas no pasaulē lielākajām bankām pieļāvušas, ka noziedznieki veic netīras naudas darījumus un krievu oligarhi izmanto banku pakalpojumus, lai izvairītos no sankcijām.

Nopludināti vairāk nekā 2500 dokumenti, no kuriem liela daļa ir ziņojumi par aizdomīgām darbībām, ko bankas nosūtījušas ASV varasiestādēm laikā no 2000.gada līdz 2017. gadam.