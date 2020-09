Nāksies savilkt jostas. Atklātas karaliskās ģimenes finanšu grūtības

Karalienes mantzinis sers Maikls Stīvenss piektdien apstiprināja, ka finanšu memorands "Sovereign Grant", kas ir viens no galvenajiem karaliskās ģimenes ienākumu avotiem, necietīs, neraugoties uz ienākumu kritumu no tā saucamajiem kroņa īpašumiem.

Kas attiecas uz "Sovereign Grant", tas ir vienreizējs valdības maksājums, kas sedz karaliskās ģimenes oficiālos ceļa, personāla un pils izdevumus. To piešķir "Kroņa īpašumi" ("Crown Estate") - nekustamo īpašumu kompānija, kas var lepoties ar plašu lauksaimniecības zemju kolekciju un galveno īpašumu Londonas centrā. Lielākā daļa ieņēmumu no "Kroņa īpašumiem" nonāk valdības kasē, bet 25% no tiem valdība izmaksā karalienei suverēnas dotācijas veidā.