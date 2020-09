Kuldīgā veikti 577 Covid-19 siekalu testi. No tiem pozitīvi bijuši septiņi

Sociālā dienesta vadītāja Sarmīte Segliņa pastāstīja, ka saņēmusi informāciju no atbildīgajām institūcijām, kā rīkoties šajā situācijā. Inficētie cilvēki un viens cilvēks, kurš atzīts par tiešo kontaktpersonu, devušies mājās un atradīsies ģimenes ārsta uzraudzībā. Pārējie darbinieki regulāri mērīs temperatūru un sekos līdzi savam veselības stāvoklim.

Lielākā daļa no saslimušajiem ir uzņēmuma "Kuldīgas tekstils" darbinieki un viņu kontaktpersonas. "Kuldīgas tekstils" pagājušajā nedēļā apturēja darbu uz desmit dienām.

Kuldīgas novada pašvaldība ārkārtas domes sēdē nolēma sniegt sociālo palīdzību visiem saslimušajiem un viņu ģimenes locekļiem, kuri to lūgs. Tāpat nolēma, ka pašvaldības policija pastiprināti uzraudzīs, lai iedzīvotāji nepulcējas lielā skaitā, ievēro distancēšanās prasības. Tāpat pašvaldība rīkos izglītojošus un informatīvus pasākumus par to, kā izvairīties no inficēšanās ar Covid-19.