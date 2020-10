"Ventspils" LIBL spēlē uzvar "Liepāju" visās ceturtdaļās

Gludītis 33 minūtēs un 56 sekundēs laukumā realizēja sešus no desmit divpunktu un trīs no sešiem trīspunktu un četrus no sešiem soda metieniem. Viņa kontā arī divas atlēkušās bumbas, četras rezultatīvas piespēles, divas pārķertas bumbas, viena kļūda un piecas izprovocētas piezīmes, kā arī labākais lietderības koeficients mačā 29.