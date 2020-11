Policija sākusi kriminālprocesu par 300 litru dīzeļdegvielas zādzību Cēsīs

Vakar, 10.novembrī, VP saņemta informācija par to, ka laika posmā no 6.novembra līdz 10.novembrim Cēsīs, atskrūvējot degvielas bākas vāciņu, no automašīnas "Scania" bākas nozagti 300 litri dīzeļdegvielas.