Pētījums: Katrs trešais uzskata, ka pašreizējā Covid-19 situācija spēcīgi ietekmē viņu garīgo veselību

Vislielākā ietekme vērojama tieši jauniešu vecuma grupā - no 18 līdz 24 gadiem. Pētījumā secināts, ka ir pieaudzis to jauniešu skaits, kuri uzskata, ka esošās situācija atstāj negatīvu ietekmi uz viņu garīgo veselību. Ja augustā 34% sniedza šādu atbildi, tad novembrī jau 51%.

Būtiski palielinājies arī to iedzīvotāju skaits, kuri ir gatavi ievērot noteiktos drošības pasākumus - no 57% augustā uz 71% novembrī. Tajā pašā laikā cilvēki ir vairāk nobijušies, ka var saslimt, neatkarīgi no tā, cik ļoti viņi par sevi rūpējas un ievēro piesardzības pasākumus. Novembrī šādu nostāju pauda 45% aptaujāto, kamēr augustā - 28%.

Pētījumu centra "Kantar" Covid-19 barometra pētījums ir viens no vadošajiem pētījumiem par to, kā Covid-19 ietekmē patērētāju rīcību, attieksmi un gaidas. Globālā pētījuma laikā katrā pētījuma vilnī tiek aptaujāti ap 100 000 cilvēku vairāk nekā 60 valstīs. Jaunākais pētījuma vilnis Latvijā veikts no 10. līdz 11.novembrim, aptaujājot 800 Latvijas iedzīvotāju vecumā no 18 līdz 74 gadiem.