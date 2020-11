Neskatoties uz atvēlēto miljonu eiro, nespēj salabot ceļu gar Ādažu militāro bāzi

Ceļš gar Ādažu militāro bāzi sliktā stāvoklī ir jau vairāk nekā desmit gadus. No Ādažu pašvaldības vietējiem iedzīvotājiem vairākkārt ir nākuši solījumi ielu salabot, taču līdzekļu trūkuma dēļ tas nav noticis, tāpēc ceļa rekonstrukcijai ir meklēts aizsardzības resora atbalsts, jo to aktīvi izmanto ne vien vietējie iedzīvotāji, bet arī militāristi.

Šogad 6.oktobrī valdība atļāva Aizsardzības ministrijai (AM) piešķirt 1,3 miljonus eiro Ādažu novada domei vietējā autoceļa atjaunošanai un notekūdeņu attīrīšanas iekārtu jaudas palielināšanai. No šīs summas miljons eiro šajā un nākamajā gadā bija paredzēti pašvaldības autoceļa "Mežaparka ceļš" posma no Smilšu ielas līdz Kadagas ceļam pārbūvei, lai uzlabotu piekļuvi militārajai bāzei un poligonam.