Ar Covid-19 inficējušies vismaz 50 NMPD darbinieki, apmēram tikpat ir karantīnā

Tāpat Cipule atklāja, ka dienā no vidēji 700 līdz 900 izsaukumiem apmēram 10% ir pie Covid-19 pacientiem vai pacientiem ar aizdomām par inficēšanos ar Covid-19. NMPD ir izveidoti speciāli algoritmi Covid-19 pacientu transportēšanai, jo patlaban pacienti tiek arī pārvesti no zemāka līmeņa slimnīcas uz augstāku, vai arī atsevišķos gadījumos - no augstāka uz zemāku.