Stacionēto Covid-19 pacientu skaitam nedēļas laikā pieaugot par 44%, radītas papildu gultasvietas

Viena no mirušajām personām bijusi vecumā no 55 līdz 60 gadiem, trīs - vecumā no 65 līdz 75 gadiem, trīs - vecumā no 75 līdz 85 gadiem, bet vēl trīs - vecumā no 85 līdz 95 gadiem. Vēl viena no mirušajām personām bijusi vecumā no 95 līdz 100 gadiem. Diennakts laikā 11 mirušie ir atkārtots ceturtais augstākais rādītājs Latvijā.