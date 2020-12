"Maik, atdod man to čeku..." Kā Taisons pirms zaudējuma pret Holifildu pusotra stundā "notrieca" vairāk nekā miljonu dolāru

Pazīstamais ASV sporta žurnālists un ilggadējais Taisona draugs Džims Grejs savā grāmatā "Talking to GOATs: The Moments You Remember and the Stories You Never Heard" atklājis kādu situāciju, kad Taisons aptuveni pusotras stundas laikā atvadījies no 1,15 miljoniem ASV dolāru.