Nedēļas nogalē Liepājā pieķerti 24 ballētāji, no kuriem viens policistu meties žņaugt

Pagājušās nedēļas nogalē VP Kurzemes reģiona pārvaldes amatpersonas kopumā sāka 43 administratīvo pārkāpumu procesus par ārkārtējās situācijas laikā noteikto ierobežojumu pārkāpšanu.

Kā skaidro Šeršņova, daļa no procesiem ir sākti par to, ka cilvēkiem, iebraucot Latvijā no Lietuvas, nebija aizpildītas elektroniskās apliecinājuma anketas, savukārt lielākā daļa par to, ka notiek privāti pasākumi, kuros piedalās vairāki cilvēki no dažādām mājsaimniecībām, tādā veidā neievērojot epidemioloģiskās drošības pasākumus. Privāti pasākumi konstatēti Liepājā, kur vienā dzīvoklī uzturējās 24 personas, un Kuldīgā, kur dzīvoklī uzturējās septiņas personas.

19.decembrī ap plkst.4 VP Kurzemes reģiona pārvaldē saņemta informācija par to, ka Liepājā kādā dzīvoklī trokšņo vairākas personas.

Pēc Šeršņovas stāstītā, VP amatpersonas ieradās adresē, kur kaimiņi pastāstīja, no kura stāva dzirdams troksnis. Ieejot dzīvoklī, tika konstatēts, ka tajā atrodas 24 personas, kuras lietoja alkoholiskos dzērienus. Personas pa vienam tika sauktas pie VP policijas amatpersonas, lai noskaidrotu notikušā apstākļus, taču divi no vīriešiem nepakļāvās policijas darbinieku likumīgām prasībām ievērot distanci un uzrādīt personas apliecinošu dokumentu, savukārt viens no vīriešiem uzbruka policistam, nogāžot likumsargu gar zemi, sitot, sagrābjot aiz kakla un mēģinot žņaugt.

Personām, kuras nepakļāvās VP darbinieku likumīgajām prasībām, un personai, kura uzbruka VP amatpersonai, tika uzlikti rokudzelži.

VP Kurzeme reģiona pārvaldes Liepājas iecirkņa amatpersonas par notikušo sāka 26 administratīvā pārkāpuma procesus un vienu kriminālprocesu. 24 administratīvie procesi ir sākti pret katru no personām, kura atradās dzīvoklī, tādējādi pārkāpjot Ministru kabineta noteikumus par epidemioloģiskās drošības pasākumiem. Divi administratīvā pārkāpuma procesi ir sākti par amatpersonas likumīgo prasību nepildīšanu, savukārt kriminālprocess ir sākts par uzbrukumu varas pārstāvim, skaidroja Šeršņova.

Savukārt 19.decembrī VP Kurzemes reģiona pārvaldes amatpersonas saņēma informāciju par to, ka Liepājā, Matīsa Gūtmaņa ielā, pārvietojas automašīna "Mercedes-Benz", kuras vadītājs, iespējams, ir alkoholisko dzērienu ietekmē.

Šeršņova stāstīja, ka automašīna tika apturēta plkst.12.40 un konstatēts, ka tās vadītājs ir 2,29 promiļu reibumā un bez transportlīdzekļa vadīšanas tiesībām, par ko VP ir sākts kriminālprocess. Automašīnā atradās vēl četras personas, kuras nebija vienas ģimenes locekļi, tādējādi pārkāpjot Ministru kabineta noteikumus par epidemioloģiskās drošības pasākumiem, līdz ar to tika sākts administratīvā pārkāpuma process.

Savukārt 20.decembrī plkst.2.20 VP saņemta informācija par to, ka Kuldīgā kādā dzīvoklī notiek trokšņošana. VP Kuldīgas iecirkņa amatpersonas ieradās norādītajā adresē un konstatēja, ka dzīvoklī uzturas septiņas personas, kuras nav no vienas mājsaimniecības. Pret katru no personām tika sākts administratīvā pārkāpuma process.

Valsts policija atgādina, ka iedzīvotajiem ir jābūt atbildīgiem un jāņem vērā valstī noteiktie ierobežojumi. Lai situācija uzlabotos un Covid-19 izplatība mazinātos, šos ierobežojumus un drošības prasības nepieciešams pielāgot ikdienas dzīvei un iemācīties ar to sadzīvot, tāpēc policija aicina izturēties pret tiem atbildīgi un tos ievērot.